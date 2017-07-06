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12:36 (мск), источник: Sputnik.by

Опубликовано видео ЧП с МиГ-29 на военном аэродроме в Бобруйске

В интернете появилась запись инцидента, произошедшего на аэродроме «Бобруйский» с самолетом ВВС Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Нештатная ситуация при взлете МиГ-29 произошла 23 февраля: при разгоне истребителя у него загорелся двигатель.

По данным Министерства обороны, пилот самолета не пострадал, поскольку сумел катапультироваться. По факту было начато расследование.

Спустя четыре месяца после произошедшего причины возгорания самолета не известны, ведомство никакой информации о ходе расследования не обнародовало.

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Опубликовано видео ЧП с МиГ-29 на военном аэродроме в Бобруйске
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