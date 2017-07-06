Фото: В Пестречинском районе в ДТП пострадал годовалый ребенок

Авария произошла вечером 5 июля на 19-м километре трассы Казань-Шемордан возле села Кощаково.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 126 отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы предотвратить возгорание двигателей.

В результате аварии в больницу с незначительными травмами доставлены 23-летняя пассажирка «Лады» и годовалый ребенок. 28-летний водитель отечественного авто не пострадал. Водитель иномарки также не получил повреждений, по предварительным данным он находился в состоянии алкогольного опьянения.