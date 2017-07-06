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15:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: В Пестречинском районе в ДТП пострадал годовалый ребенок

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Пестречинском районе лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и «Рено Дастер», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла вечером 5 июля на 19-м километре трассы Казань-Шемордан возле села Кощаково.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 126 отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы предотвратить возгорание двигателей.

В результате аварии в больницу с незначительными травмами доставлены 23-летняя пассажирка «Лады» и годовалый ребенок. 28-летний водитель отечественного авто не пострадал. Водитель иномарки также не получил повреждений, по предварительным данным он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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