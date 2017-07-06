Сбой в программе парализовал работу с грузами на калининградской таможне

Из-за технического сбоя, произошедшего утром во вторник, было приостановлено оформление деклараций на отправляемые из региона грузы. Эту информацию корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» подтвердили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

«С 3 июня года наблюдается замедление информационного обмена с участниками ВЭД при применении технологии электронного декларирования. Хочу отметить, что из среднесуточного количества деклараций на товары, оформлялось от 20 до 40%. Мы с озабоченностью и пониманием относимся к сложившейся ситуации и предпринимаем все необходимые меры. Данная техническая проблема находится на контроле руководства ФТС России. Также даны поручения по увеличению количества должностных лиц в смену на таможенных постах. В ближайшие часы мы рассчитываем на урегулирование сложившейся ситуации и работу программного обеспечения в штатном режиме», — пояснила пресс-секретарь Калининградской областной таможни Наталья Каданцева.

По данным обратившегося в редакцию «Нового Калининграда.Ru» калининградского бизнесмена, таможенные декларации не оформляются уже четвертый день. «Мы околачиваем таможенные посты, и нам не дают ответа. Машины заходят на оформление, но ни одна из них не вышла, таможенные декларации оформить мы не можем. Очереди большие, и никто ничего не говорит», — пожаловался калининградский бизнесмен.

По его словам, информацию о сбое он обнаружил на сайте разработчика программного обеспечения для Федеральной таможенной службы. «На его главной странице есть новость о том, что с 08:00 6 июля наблюдаются проблемы на оборудовании ФТС России, ответственном за передачу данных на уровне постов прямого подчинения (100*). Со стороны таможни не приходят ответы на сообщения или приходят с большими задержками. Обратите на это внимание. То, что сейчас происходит — это ненормально», — отметил калининградец Дмитрий.