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12:25 (мск), источник: РБК

Суд приговорил лидера «Шалтай-Болтая» к двум годам

Хакер Владимир Аникеев, которого следствие считает основателем группировки «Шалтай-Болтай», получил два года колонии по делу о взломе почты и мобильных телефонов политиков и бизнесменов. Кураторами группы следствие считает сотрудников ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

Мосгорсуд приговорил предполагаемого лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам колонии по делу о публикации переписки политиков и бизнесменов. Такое решение принял судья, передает корреспондент РБК из зала заседаний.

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Аникееву вменялось преступление по ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом информации); в отличие от сообщников из «Шалтай-Болтая», он признал вину, поэтому дело против него рассматривалось в особом порядке — процесс занял всего два дня. Во время прений сторон прокурор запросил для Аникеева 2,5 года колонии. Суд проходил в закрытом режиме, поскольку материалы дела имеют гриф «Секретно».

По версии следствия, Аникеев вместе с сообщниками взламывал почту и мобильные телефоны высокопоставленных чиновников, в числе которых, например, премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьер Аркадий Дворкович, главный редактор телеканала Life Арам Габрелянов. Полученные таким образом данные Аникеев в дальнейшем выставлял на продажу на сайте «Шалтай-Болтая»; так, переписку пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой с почты на защищенном правительственном домене в 2015 году предлагалось купить за 150 биткоинов или $35 тыс. Сам подсудимый настаивал, что совершал взломы «ради свободы информации», пояснял его адвокат Руслан Коблев.

Потерпевшими по делу официально признаны, помимо прочих, руководитель дирекции Сбербанка ​Евгений Кисляков, помощник президента России Андрей Белоусов и телеведущий Дмитрий Киселев. Объяснения по делу давали также Тимакова и руководитель управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко, однако следствие не нашло оснований для признания их потерпевшими.

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Аникеев был задержан ФСБ в октябре 2016 года, для этого спецслужбам пришлось выманивать его с Украины, сообщал «Росбалт». Агентство связывало начало преследования хакера с попыткой взлома переписки помощника президента Владислава Суркова; «Фонтанка» в качестве причины называла кражу документов Минобороны и личное распоряжение главы ведомства Сергея Шойгу.

В признательных показаниях Аникеева упоминался заместитель главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, утверждал «Росбалт» — по словам Аникеева, он курировал работу хакеров. Против Михайлова, его подчиненного Дмитрия Докучаева и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова в дальнейшем было возбуждено отдельное уголовное дело о госизмене. В дальнейшем адвокат Аникеева опровергал, что его доверитель рассказал следствию о знакомстве с сотрудниками спецслужбы.

Изначально в деле «Шалтай-Болтая», из которого в связи с признанием вины выделили дело Аникеева, было четверо фигурантов. Один из хакеров Алексей Глазастиков успел до задержания покинуть страну и намеревался получить политическое убежище в Эстонии. Дело в отношении еще двоих обвиняемых, Константина Теплякова и Александра Филинова, было расследовано в конце мая и передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Они не признали вину и отказались от сделки со следствием. Также в конце мая «Росбалт» сообщил, что следователи ФСБ установили пятого вероятного участника группы — это Андрей Некрасов по прозвищу Шляпник, который еще в 2015 году уехал в Литву и получил там политическое убежище.

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