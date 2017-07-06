Суд приговорил лидера «Шалтай-Болтая» к двум годам

Мосгорсуд приговорил предполагаемого лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам колонии по делу о публикации переписки политиков и бизнесменов. Такое решение принял судья, передает корреспондент РБК из зала заседаний.
Аникееву вменялось преступление по ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом информации); в отличие от сообщников из «Шалтай-Болтая», он признал вину, поэтому дело против него рассматривалось в особом порядке — процесс занял всего два дня. Во время прений сторон прокурор запросил для Аникеева 2,5 года колонии. Суд проходил в закрытом режиме, поскольку материалы дела имеют гриф «Секретно».
По версии следствия, Аникеев вместе с сообщниками взламывал почту и мобильные телефоны высокопоставленных чиновников, в числе которых, например, премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьер Аркадий Дворкович, главный редактор телеканала Life Арам Габрелянов. Полученные таким образом данные Аникеев в дальнейшем выставлял на продажу на сайте «Шалтай-Болтая»; так, переписку пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой с почты на защищенном правительственном домене в 2015 году предлагалось купить за 150 биткоинов или $35 тыс. Сам подсудимый настаивал, что совершал взломы «ради свободы информации», пояснял его адвокат Руслан Коблев.
Потерпевшими по делу официально признаны, помимо прочих, руководитель дирекции Сбербанка Евгений Кисляков, помощник президента России Андрей Белоусов и телеведущий Дмитрий Киселев. Объяснения по делу давали также Тимакова и руководитель управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко, однако следствие не нашло оснований для признания их потерпевшими.
Аникеев был задержан ФСБ в октябре 2016 года, для этого спецслужбам пришлось выманивать его с Украины, сообщал «Росбалт». Агентство связывало начало преследования хакера с попыткой взлома переписки помощника президента Владислава Суркова; «Фонтанка» в качестве причины называла кражу документов Минобороны и личное распоряжение главы ведомства Сергея Шойгу.
В признательных показаниях Аникеева упоминался заместитель главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, утверждал «Росбалт» — по словам Аникеева, он курировал работу хакеров. Против Михайлова, его подчиненного Дмитрия Докучаева и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова в дальнейшем было возбуждено отдельное уголовное дело о госизмене. В дальнейшем адвокат Аникеева опровергал, что его доверитель рассказал следствию о знакомстве с сотрудниками спецслужбы.
Изначально в деле «Шалтай-Болтая», из которого в связи с признанием вины выделили дело Аникеева, было четверо фигурантов. Один из хакеров Алексей Глазастиков успел до задержания покинуть страну и намеревался получить политическое убежище в Эстонии. Дело в отношении еще двоих обвиняемых, Константина Теплякова и Александра Филинова, было расследовано в конце мая и передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Они не признали вину и отказались от сделки со следствием. Также в конце мая «Росбалт» сообщил, что следователи ФСБ установили пятого вероятного участника группы — это Андрей Некрасов по прозвищу Шляпник, который еще в 2015 году уехал в Литву и получил там политическое убежище.