Суд приговорил лидера «Шалтай-Болтая» к двум годам

Мосгорсуд приговорил предполагаемого лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам колонии по делу о публикации переписки политиков и бизнесменов. Такое решение принял судья, передает корреспондент РБК из зала заседаний.

Аникееву вменялось преступление по ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом информации); в отличие от сообщников из «Шалтай-Болтая», он признал вину, поэтому дело против него рассматривалось в особом порядке — процесс занял всего два дня. Во время прений сторон прокурор запросил для Аникеева 2,5 года колонии. Суд проходил в закрытом режиме, поскольку материалы дела имеют гриф «Секретно».

По версии следствия, Аникеев вместе с сообщниками взламывал почту и мобильные телефоны высокопоставленных чиновников, в числе которых, например, премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьер Аркадий Дворкович, главный редактор телеканала Life Арам Габрелянов. Полученные таким образом данные Аникеев в дальнейшем выставлял на продажу на сайте «Шалтай-Болтая»; так, переписку пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой с почты на защищенном правительственном домене в 2015 году предлагалось купить за 150 биткоинов или $35 тыс. Сам подсудимый настаивал, что совершал взломы «ради свободы информации», пояснял его адвокат Руслан Коблев.

Потерпевшими по делу официально признаны, помимо прочих, руководитель дирекции Сбербанка ​Евгений Кисляков, помощник президента России Андрей Белоусов и телеведущий Дмитрий Киселев. Объяснения по делу давали также Тимакова и руководитель управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко, однако следствие не нашло оснований для признания их потерпевшими.