Транспортная прокуратура обнаружила нелегальных гастарбайтеров на стройке в «Храброво»

Как показала проверка, на реконструкции режимного объекта нелегально работали мигранты.

Как показала проверка, руководители компаний, которые осуществляли строительные работы в терминале «Храброво», привлекли к ним иностранных граждан, не уведомив «соответствующий орган», отмечается в сообщении пресс-службы. В связи с этим транспортная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).