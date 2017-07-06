Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Принято решение по подозреваемым в уничтожении Boeing в Донбассе
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Виталию Кличко грозит уголовное дело на Украине
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Кличко грозит уголовное дело на Украине
Как выбрать загородный дом для пенсионера
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12:35 (мск), источник: Новый Калининград

Транспортная прокуратура обнаружила нелегальных гастарбайтеров на стройке в «Храброво»

Калининградская транспортная прокуратура внесла представление двум субподрядчикам, выполнявшим строительные работы в аэропорту «Храброво», сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в ее пресс-службе.

Источник: Новый Калининград

Как показала проверка, на реконструкции режимного объекта нелегально работали мигранты.

Как показала проверка, руководители компаний, которые осуществляли строительные работы в терминале «Храброво», привлекли к ним иностранных граждан, не уведомив «соответствующий орган», отмечается в сообщении пресс-службы. В связи с этим транспортная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

В настоящее время нарушения устранены, виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, добавили в пресс-службе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сын за мать: как пенсионер из Советска 15 лет обманывал Пенсионный фонд
Reuters: турбины Siemens поставлены в Крым в обход санкций
Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
МИД заявил о подготовке боевиками постановочной химатаки в Сирии
Роскомнадзор заблокировал «Спутник и Погром»
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
Порошенко подписал закон о стремлении Украины войти в НАТО
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
Очередность сноса хрущевок определят осенью
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
В России не хватит гостиниц к ЧМ-2018
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь