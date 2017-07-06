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14:03 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани экс-полицейского будут судить за взятку в 1 млн рублей

В Новопокровском районе направили в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции.

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, в августе 2016 года в Новопокровском районе произошло ДТП с участием DAFXF с прицепом и двух пешеходов. Следователь районного отдела МВД проводил проверку. Исполняя обязанности начальника следственного отделения, полицейский в сентябре после опроса участника ДТП и дополнительного осмотра места аварии рассказал представителю водителя, что за взятку в 1 млн рублей может способствовать тому, что уголовное дело возбуждать не будут. Мужчина согласился, передал 200 тыс. рублей и обратился в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Оставшиеся 800 тыс. рублей полицейский получил 29 сентября 2016 года. После этого его задержали.

Уголовное дело направлено в Новопокровский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По результатам служебной проверки полицейский был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в декабре 2016 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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