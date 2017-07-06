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12:43 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Водителя грузовика осудят за гибель рабочего на складе предприятия

Трагедия произошла на территории СПК в Пильнинском районе.

Водителя грузовика осудят за гибель рабочего на складе СПК «Заря» в селе Ожгибовка Пильнинского района, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 22 мая утром на территории предприятия обвиняемый на грузовике заехал в склад и разгрузил привезенную в кузове землю. Затем, не посмотрев в зеркала заднего вида, он поехал вперед и, не заметив, задавил водителя другого автомобиля. В результате 62-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Свою вину подсудимый признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело после направлено в суд для рассмотрения.

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