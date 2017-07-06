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15:33 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом возбудили уголовное дело по факту перевернувшейся лодки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего водителя перевернувшейся моторной лодки, перевозившего в непогоду десять человек в Николаевском районе Волгоградской области.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан, по версии следствия, водитель осуществлял пассажирские перевозки через «Волгоградское водохранилище» на моторной лодке «Луч-9». В среду, 5 июля, в 17:20 он, игнорируя погодные условия и соответствующие предупреждения специальных служб, вышел на судне на маршрут. Мужчина вез 10 пассажиров, среди которых было четверо детей. Отойдя от берега Волги на 150 метров, судно попало под волну из-за сильного ветра и перевернулось. В результате инцидента утонул 56-летний мужчина.

«Остальных пострадавших спасли и оказали первую необходимую помощь, в госпитализации пассажиры не нуждаются», — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время утонувший извлечен из воды, опознан и направлен в бюро судебно-медицинской экспертизы. Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев происшествия, допросили потерпевших и водителя. Расследование уголовного дела, заведенного по факту оказания услуг по перевозке людей на моторной лодке не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, продолжается.

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