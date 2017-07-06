В Пермском крае из-за стихии без света по-прежнему более девяти тысяч человек

Высокая концентрация сил, задействованных в аварийно-восстановительных работах, позволила энергетикам «Пермэнерго» на сегодняшний момент существенно снизить количество обесточенных потребителей. Для максимального сокращения перерыва в электроснабжении используются резервные схемы подключения, а также резервные источники питания.



Активная работа по ликвидации технологических нарушений продолжается в частном секторе Перми, Пермском, Ильинском, Нытвенском, Добрянском, Чусовском и ряде других районах Прикамья. Ход восстановительных работ контролирует специально созданный в филиале «Пермэнерго» и ОАО «МРСК Урала» оперативный штаб. Организовано взаимодействие с органами власти и Главным управлением МЧС по Пермскому краю.



Напомним, установившиеся неблагоприятные погодные условия на территории Пермского края (шквалистый ветер с отдельными порывами до 25 метров в секунду, сильные ливни) вызвали серьезные технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства. По состоянию на 7 часов утра сегодняшнего дня без электроснабжения осталось более 60 населенных пунктов Прикамья, в которых проживает более 15 тысяч человек.