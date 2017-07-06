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14:07 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае случился пожар из-за телефонной зарядки

5 июля поздно вечером в селе Черновское Большесосновского района в дощатом навесе жилого дома произошел пожар. Причиной стало неправильное использование электроприборов.

Пожар заметил хозяин дома, он же сообщил о возгорании в МЧС. Вечером он оставил заряжаться мобильный телефон на деревянном верстаке. Запитал зарядное устройство через удлинитель и, закрыв входные двери в ограду, ушел спать.

Ночью мужчина проснулся от запаха гари. Тогда он разбудил жену и вместе они покинули дом через окно. Пусть к двери уже был отрезан огнем.

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электрических приборов. Огонь повредил семь квадратных метров помещения.

По факту пожара проводится проверка.

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