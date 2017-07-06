Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Интимная пластика в Великобритании помолодела
СБУ: задержанные пограничники РФ хотели изменить границы страны
Москва избавляется от нелегальных шлагбаумов
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
После скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с ТрампомНи в РФ, ни в США не ожидают прорыва от встречи Путина и Трампа на саммите G20. Но для Кремля эта встреча важна
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Виталию Кличко грозит уголовное дело на Украине
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
8ДТП в Баварии
15:37 (мск), источник: Мослента

Из Land Cruiser молдавского священника в Москве украли крест и 5 литров спирта

Возбуждено уголовное дело.

Машину настоятеля храма в Кишиневе (Молдавия) обокрали на московской парковке, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, он оставил свой внедорожник Land Cruiser на стоянке на проспекте Мира и не забрал из автомобиля рюкзак с личными вещами. Когда священник вернулся к машине, он обнаружил, что рюкзак пропал.

В сумке находились планшет iPad, элементы облачения сановника — подрясник, жилетка, пояс, а также серебряный крест с голубыми якорями на концах, канистра с пятью литрами спирта, наличные деньги, загранпаспорт и билет на самолет.

Общую сумму ущерба оценили в 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет злоумышленников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
Трамп назвал поведение России в Европе дестабилизирующим
Путин снял с должностей восемь генералов в МВД, МЧС и ФСИН
Минэкономразвития обвинило холода в росте безработицы в России
МИД: террористы готовят постановочную химатаку в Сирии
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
Уникальный суперкомпьютер введен в эксплуатацию на Дальнем Востоке
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Застройщики загородной недвижимости уходят из Новой Москвы
Участники программы реновации не получат налоговых льгот
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию в квартире
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь