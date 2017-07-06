Из Land Cruiser молдавского священника в Москве украли крест и 5 литров спирта

Машину настоятеля храма в Кишиневе (Молдавия) обокрали на московской парковке, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, он оставил свой внедорожник Land Cruiser на стоянке на проспекте Мира и не забрал из автомобиля рюкзак с личными вещами. Когда священник вернулся к машине, он обнаружил, что рюкзак пропал.

В сумке находились планшет iPad, элементы облачения сановника — подрясник, жилетка, пояс, а также серебряный крест с голубыми якорями на концах, канистра с пятью литрами спирта, наличные деньги, загранпаспорт и билет на самолет.

Общую сумму ущерба оценили в 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет злоумышленников.