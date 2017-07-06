Свердловчанин сел на 17 лет за убийство приятеля

Североуральский горсуд вынес приговор 42-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве и покушении на тройное убийство. Он проведет 17 лет в колонии строгого режима, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 12 декабря 2016 года в поселке Калья. Подсудимый с сожительницей пришли в гости к супружеской паре, у которой было застолье. В ходе ссоры гостя поколотили. Тот ушел домой и вернулся с двумя кухонными ножами. Ими он ранил хозяев квартиры, а еще одного гостя зарезал.