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14:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Экс-полицейский попался на краже наркотиков в Новосибирске

34-летний мужчина похитил уже изъятые из оборота наркотики и решил продать, нашел подельника, при передаче партии обоих задержали, рассказали в СК.

Источник: Вести - Новосибирск

Экс-полицейский попался на краже наркотиков в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО.

По данным ведомства, в июне 2016 года 34-летний старшина отделения тылового обеспечения отдела полиции получил на хранение вещественные доказательства — 937 граммов «синтетики». Через некоторое время мужчина решил их похитить и заработать. Нашел подельника — 26-летнего сотрудника полиции.

В декабре 2016 года подельники нашли дилера, который согласился купить всю партию за 350 тысяч рублей. При передаче партии злоумышленники были задержаны сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД России.

«В настоящее время собраны достаточные доказательства также по уголовному делу по обвинению 34-летнего его фигуранта. Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично», — рассказали в СК.

«Приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области оба полицейских уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника. Их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в МВД.

В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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