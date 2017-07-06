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14:19 (мск), источник: Клопс.ru

Очевидцы: на Светлогорской трассе столкнулись две легковушки и КамАЗ

В четверг, 6 июня, на Светлогорской трассе столкнулись три автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

Авария произошла около 12:00 в районе поселка Волошино. По предварительным данным столкнулись два легковых автомобиля и КамАЗ. От удара одну из легковушек и песковоз отбросило в кювет.

По словам очевидцев, на место ДТП приехала скорая помощь. Работают сотрудники ГИБДД. В обе стороны образовались пробки.

В региональном отделе пропаганды ГИБДД обещали сообщить подробности позднее.

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