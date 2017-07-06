В Челябинской области задержали ранившего мужчину стрелка
Сотрудники Росгвардии задержали жителя Миасса: мужчина выстрелил на улице в прохожего.
Сотрудники Росгвардии задержали жителя Миасса: мужчина выстрелил на улице в прохожего.
Сообщение о стрельбе в районе стадиона в северной части города поступило в правоохранительные органы накануне вечером.
Прибывшие на место происшествия экипажи группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии нашли молодого человека с огнестрельным ранением ноги.
«До того, как его увезли в больницу, он успел сообщить приметы стрелявшего, — рассказали сегодня в
У стрелка был изъят травматический пистолет марки «Хорхе», переделанный в боевой.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.