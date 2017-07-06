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15:27 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинской области задержали ранившего мужчину стрелка

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Миасса: мужчина выстрелил на улице в прохожего.

Сообщение о стрельбе в районе стадиона в северной части города поступило в правоохранительные органы накануне вечером.

Прибывшие на место происшествия экипажи группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии нашли молодого человека с огнестрельным ранением ноги.

«До того, как его увезли в больницу, он успел сообщить приметы стрелявшего, — рассказали сегодня в пресс-службе регионального управления. — Злоумышленника вскоре нашли и задержали. Им оказался ранее судимый местный житель 1992 года рождения».

У стрелка был изъят травматический пистолет марки «Хорхе», переделанный в боевой.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.

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