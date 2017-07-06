Оползень перекрыл дорогу в центре Нижнего Новгорода 6 июля
Оползень перекрыл дорогу в центре Нижнего Новгорода 6 июля 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».
Оползень перекрыл дорогу в центре Нижнего Новгорода 6 июля 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».
Сход грунта произошёл сегодня днем на Зеленском съезде. В результате оказалось перекрыто движение на участке от пл. Минина и Пожарского до Почаинского оврага. Движение перекрыто в обе стороны, на месте работают сотрудники ДПС.
Напомним, это не первый случай схода грунта на данном участке. 22 апреля 2016 года произошла оплывина. В тот же день