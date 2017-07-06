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15:43 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Оползень перекрыл дорогу в центре Нижнего Новгорода 6 июля

Оползень перекрыл дорогу в центре Нижнего Новгорода 6 июля 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Сход грунта произошёл сегодня днем на Зеленском съезде. В результате оказалось перекрыто движение на участке от пл. Минина и Пожарского до Почаинского оврага. Движение перекрыто в обе стороны, на месте работают сотрудники ДПС.

Напомним, это не первый случай схода грунта на данном участке. 22 апреля 2016 года произошла оплывина. В тот же день из-за дождей произошел оползень в районе метромоста.

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