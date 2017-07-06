Нижегородец ответит в суде за убийство младшего брата, выкурившего его сигарету
По информации регионального СУ СК России, ссора в квартире дома по ул. Есенина началась
По информации регионального СУ СК России, ссора в квартире дома по ул. Есенина началась
24-летний мужчина ударил ножом в грудь 22-летнего брата. Пострадавший скончался на месте. Кстати, как было установлено, оба фигуранта спиртного не употребляли.
Обвиняемый вину признал частично, сообщив, что причинять смерть брату не желал.
В настоящее время уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что зарезавший соседку ножом в ходе пьяной ссоры житель Саратовской области приговорен к 10 годам колонии.