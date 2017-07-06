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15:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородец ответит в суде за убийство младшего брата, выкурившего его сигарету

По информации регионального СУ СК России, ссора в квартире дома по ул. Есенина началась из-за того, что младший брат взял сигарету у старшего без разрешения.

24-летний мужчина ударил ножом в грудь 22-летнего брата. Пострадавший скончался на месте. Кстати, как было установлено, оба фигуранта спиртного не употребляли.

Обвиняемый вину признал частично, сообщив, что причинять смерть брату не желал.

В настоящее время уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что зарезавший соседку ножом в ходе пьяной ссоры житель Саратовской области приговорен к 10 годам колонии.

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