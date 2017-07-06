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16:02 (мск), источник: ИА REGNUM

Взрыв на электростанции оставил без света четверть населения Томска

В Томске из-за аварии на подстанции «Восточная», которая располагается по улице Энергетической, без света осталась северная часть города. Под аварийное отключение попала примерно четверть населения города — 150 тыс. человек, в числе которых жители домов на улицах Ивана Черных, Иркутском тракте, Сергея Лазо, в микрорайонах Черемошники, Каштак и других.

Причиной тому, как сообщают местные СМИ, стало короткое замыкание на подстанции, что привело к взрыву масляных трансформаторов.

Взрыв засняли очевидцы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Томской области, информация об аварийном отключении электроэнергии поступила в оперативные службы города в 13:50 по местному времени, через час оборудование подстанции было включено в работу и энергетики начали подключать потребителей. В 15:27 во всех домах, попавших ранее под отключение, электроснабжение было полностью восстановлено, — отметили в ведомстве.

Электрическая подстанция «Восточная» установленной мощностью 589 МВА введена в эксплуатацию в 1963 году. От её работы зависит электроснабжение большей части города Томска, в том числе пиковой резервной котельной, завода «Сибкабель», шарикоподшипникового завода, а также посёлка Спутник, в котором находится учебный реактор научно-исследовательского института ядерной физики.

Численности населения Томска на 1 января 2017 года составляла 594,05 тыс. человек.

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