Взрыв на электростанции оставил без света четверть населения Томска

Причиной тому, как сообщают местные СМИ, стало короткое замыкание на подстанции, что привело к взрыву масляных трансформаторов.

Взрыв засняли очевидцы. По предварительной информации, пострадавших нет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hDe226Rr_Qw?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Томской области, информация об аварийном отключении электроэнергии поступила в оперативные службы города в 13:50 по местному времени, через час оборудование подстанции было включено в работу и энергетики начали подключать потребителей. В 15:27 во всех домах, попавших ранее под отключение, электроснабжение было полностью восстановлено, — отметили в ведомстве.

Электрическая подстанция «Восточная» установленной мощностью 589 МВА введена в эксплуатацию в 1963 году. От её работы зависит электроснабжение большей части города Томска, в том числе пиковой резервной котельной, завода «Сибкабель», шарикоподшипникового завода, а также посёлка Спутник, в котором находится учебный реактор научно-исследовательского института ядерной физики.