Взрыв на электростанции оставил без света четверть населения Томска
В Томске
В Томске
Причиной тому, как сообщают местные СМИ, стало короткое замыкание на подстанции, что привело к взрыву масляных трансформаторов.
Взрыв засняли очевидцы. По предварительной информации, пострадавших нет.
Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Томской области, информация об аварийном отключении электроэнергии поступила в оперативные службы города в 13:50 по местному времени, через час оборудование подстанции было включено в работу и энергетики начали подключать потребителей. В 15:27 во всех домах, попавших ранее под отключение, электроснабжение было полностью восстановлено, — отметили в ведомстве.
Электрическая подстанция «Восточная» установленной мощностью 589 МВА введена в эксплуатацию в 1963 году. От её работы зависит электроснабжение большей части города Томска, в том числе пиковой резервной котельной, завода «Сибкабель», шарикоподшипникового завода, а также посёлка Спутник, в котором находится учебный реактор
Численности населения Томска на 1 января 2017 года составляла 594,05 тыс. человек.