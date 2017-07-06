На Кубани в ДТП погибли 4 человека
На место аварии направлены экипажи ДПС и
На место аварии направлены экипажи ДПС и
Авария произошла в четверг, 6 июля, около 14.00 на 1433-м километре автодороги М-4 Дон, между населёнными пунктами Горский и Дефановка.
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь со стороны Краснодара, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ.
В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легковушки.
Подробности, случившегося уточняются, сообщает