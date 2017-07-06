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16:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком из Балашихи задержали

Женщину, сбившую шестилетнего мальчика во дворе дома в подмосковной Балашихе, задержали. Об этом сообщается в четверг, 6 июля, на сайте МВД России.

Источник: РИА "Новости"

Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, следователи управления МВД по Московской области установили и задокументировали факт нарушения виновницей аварии подписки о невыезде. По ее словам, они «обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу».

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Ранее 6 июля сообщалось, что отец погибшего ребенка Роман Шимко признан потерпевшим по делу о халатности судебных экспертов, давших заключение о присутствии в организме его сына Алексея алкоголя. Оно было возбуждено в середине июня.

21 июня стало известно, что проведенная в Главном управлении криминалистики Следственного комитета России (СКР) экспертиза установила, что образцы крови, направленные ранее на исследование, действительно принадлежат погибшему мальчику. Также подтвердилось наличие в них алкоголя.

ДТП произошло 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris сбила мальчика во дворе дома. Машина проехала сверху, затем зацепила ребенка днищем и протащила несколько метров. Позднее следователь вызвал отца мальчика и вручил заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии нашли 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в Следственный комитет.

Комментарии
3
Sergey Vedmanov
Осталось ещё задержать и жестко наказать тех, кто её прикрывал. ))
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Александр Моисеев
Зверство и подлость. По-другому не скажешь!
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ЖАБ ЖАБЫЧ
Даму к Ответу!
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