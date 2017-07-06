Виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком из Балашихи задержали

Источник: РИА "Новости"

Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, следователи управления МВД по Московской области установили и задокументировали факт нарушения виновницей аварии подписки о невыезде. По ее словам, они «обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу».

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Ранее 6 июля сообщалось, что отец погибшего ребенка Роман Шимко признан потерпевшим по делу о халатности судебных экспертов, давших заключение о присутствии в организме его сына Алексея алкоголя. Оно было возбуждено в середине июня.

21 июня стало известно, что проведенная в Главном управлении криминалистики Следственного комитета России (СКР) экспертиза установила, что образцы крови, направленные ранее на исследование, действительно принадлежат погибшему мальчику. Также подтвердилось наличие в них алкоголя.