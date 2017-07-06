Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вакцина против рака прошла успешные испытания
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом
Какие сардельки нельзя покупать ни в коем случае
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
После скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с ТрампомНи в РФ, ни в США не ожидают прорыва от встречи Путина и Трампа на саммите G20. Но для Кремля эта встреча важна
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды»
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу
Fiat 500 признан произведением искусства
СМИ: Разведчики ДНР обнаружили группу польских женщин-снайперов
В Сирии замечен «Терминатор» РФ с «мягкой» броней
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
10Волшебники, ведьмы и квиддич
17:21 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани в детском саду работала воспитательница с туберкулезом

В Казани в детском саду № 339 Московского района работала воспитательница с туберкулезом. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Источник: Prokazan.ru

Опасное заболевание у одной из воспитательниц детсада было выявлено в мае в ходе планового медосмотра.

 — У одной из воспитательниц детского сада, которая давно работает в саду, был обнаружен туберкулез в активной форме, — сказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Сообщается, что в садике уже продезинфицировали помещения и определили круг людей, которые могли контактировать с больной.

 — Всем сделали флюорографию и пробу Манту. Результаты внепланового обследования у всех отрицательные, — сообщили в администрации детсада.

Однако родители детей до сих пор встревожены.

 — Родители продолжают звонить нам. Их настороженность нас радует. Ведь в последнее время родители нередко отказываются от тестирования детей на туберкулез, считая, что от прививок больше вреда, чем пользы, — отмечают в Роспотребнадзоре.

Тем временем воспитательница детсада сейчас находится на лечении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Дело личное»: в Казани растут семьи-гаремы, где первые жены сами ищут мужу вторую супругу
Трамп назвал дестабилизирующим поведение России в Европе
Путин снял с должностей восемь высокопоставленных генералов
Минэкономразвития обвинило холода в росте безработицы в России
В Госдуме призвали следить за прогуливающими депутатами
Центробанк назвал шоком уровень инфляции в июне
Уникальный суперкомпьютер введен в эксплуатацию на Дальнем Востоке
Полиция задержала виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком из Балашихи
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь