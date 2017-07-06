В Казани в детском саду работала воспитательница с туберкулезом

Источник: Prokazan.ru

Опасное заболевание у одной из воспитательниц детсада было выявлено в мае в ходе планового медосмотра.

— У одной из воспитательниц детского сада, которая давно работает в саду, был обнаружен туберкулез в активной форме, — сказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Сообщается, что в садике уже продезинфицировали помещения и определили круг людей, которые могли контактировать с больной.

— Всем сделали флюорографию и пробу Манту. Результаты внепланового обследования у всех отрицательные, — сообщили в администрации детсада.

Однако родители детей до сих пор встревожены.

— Родители продолжают звонить нам. Их настороженность нас радует. Ведь в последнее время родители нередко отказываются от тестирования детей на туберкулез, считая, что от прививок больше вреда, чем пользы, — отмечают в Роспотребнадзоре.