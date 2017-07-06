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19:59 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове экс-сотрудник тюрьмы выплатит более 500 тысяч леев за избиение заключенных

Такое решение вынес Европейский суд по правам человека, передает kp.md.

Источник: Actualitati.md

Речь идет о бывшем главе Службы безопасности пенитенциара № 4 в Крикова, который понесет ответственность за свое жестокое обращение с заключенными. По имеющимся данным, 5 февраля 2008 года двое граждан Молдовы, отбывавших наказание в вышеупомянутом пенитенциаре, подверглись насилию со стороны экс-сотрудника тюрьм, передает Блокнот-Молдова.

После обращений потерпевших в Европейский суд по правам человека Верховный суд постановил экс-глава Службы безопасности пенитенциара обязан выплатить государству 502 тысячи 905 леев.

Кроме того, мужчина должен будет выплатить по 14 тысяч евро каждому из пострадавших.

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В Молдове экс-сотрудник тюрьмы выплатит более 500 тысяч леев за избиение заключенных
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