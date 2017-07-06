В Молдове экс-сотрудник тюрьмы выплатит более 500 тысяч леев за избиение заключенных
Такое решение вынес Европейский суд по правам человека, передает kp.md.
Такое решение вынес Европейский суд по правам человека, передает kp.md.
Речь идет о бывшем главе Службы безопасности пенитенциара № 4 в Крикова, который понесет ответственность за свое жестокое обращение с заключенными. По имеющимся данным, 5 февраля 2008 года двое граждан Молдовы, отбывавших наказание в вышеупомянутом пенитенциаре, подверглись насилию со стороны
После обращений потерпевших в Европейский суд по правам человека Верховный суд постановил
Кроме того, мужчина должен будет выплатить по 14 тысяч евро каждому из пострадавших.