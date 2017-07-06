В Воронеже полиция обнародовала серии купюр, которые подделывают чаще всего
За прошедшую неделю стражи порядка из оборота изъяли 17 банкнот.
За прошедшую неделю стражи порядка из оборота изъяли 17 банкнот.
В Воронежской области на минувшей неделе из обороты были изъяты 17 банкнот с признаками подделки. В финансовые учреждения они поступали чаще всего из сетевых магазинов.
«По всем фактам обнаружения фальшивок возбуждены уголовные дела», — отметили в МВД.
Стражи порядка обратили внимание на то, что банкноты в 5 000 и 1 000 рублей имеют одни и те же серии:
— 5000 рублей: БА38769**, ВМ58847**, ВМ38847**, АВ56747**.
— 1000 рублей: ОП91295**, АМ240024**, ЬН37028**, ТЛ57022**.