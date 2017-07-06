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18:18 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Семь членов ОПГ «экстрасенсов» получили условные сроки за мошенничество на 46 млн рублей в Нижнем Новгороде

Семь членов ОПГ «экстрасенсов» получили условные сроки за мошенничество в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает городская прокуратура 6 июля 2017 года.

Согласно информации, суд вынес решение в отношении восьми жителей Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Москвы. Как уточнили НИА «Нижний Новгород» в прокуратуре, решение было вынесено Советским районным судом 4 июля.

Граждане обвинялись в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размере). Установлено, что в октябре 2010 — сентябре 2012 года они похищали деньги у лиц, обратившихся в организации, занимавшиеся оказанием парапсихологических и экстрасенсорных услуг, а также реализацией биологически-активных добавок под видом лекарственных препаратов. Всего организованной преступной группой причинен ущерб 180 потерпевшим на общую сумму более 46 млн рублей.

Подсудимые вину признали и частично возместили причиненный ущерб. Один из организаторов ОПГ приговорен к 2,5 годам колонии общего режима. Четыре «экстрасенса», два менеджера и бухгалтер, принимавшие участие в организованной группе в разные периоды, приговорены к условным срокам (от двух лет до двух лет и трёх месяцев). Приговор в законную силу не вступил.

Организатор преступной группы, а также трое руководителей организаций ранее осуждены в рамках заключенных досудебных соглашений о сотрудничестве. Им назначено наказание от 3,5 до 4,5 лет колонии общего режима. Двум осужденным женщинам предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста.

Напомним, одна из членов «Центра коррекции судьбы «Возрождение» (уроженка Ростовской области) была задержана по подозрению в мошенничестве в Нижнем Новгороде в сентябре 2012 года. Дело дошло до суда, однако в феврале 2014 года было возвращено прокурору.

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