Скотленд-Ярд просит помочь в разгадке тайны найденного пальца

Человеческий палец был найден в районе Блумсбери 4 декабря 2010 года. Однако у полицейских до сих пор нет информации об обстоятельствах, при которых палец был отделен от тела, и кому он может принадлежать.
Полицейские тщательно обыскали территорию, однако больше ничего не нашли.
Анализ показал, что найденный палец принадлежал мужчине, однако тест ДНК не выявил совпадений с
Место, где был найден палец, находится примерно в 200 метрах от
Результаты теста ДНК загрузили также в национальную базу пропавших людей, однако в расследовании до сих пор нет существенных сдвигов.
«Это настоящая загадка. Если у
Было бы здорово выяснить, чей это палец, после всех этих лет.