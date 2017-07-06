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23:16 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Скотленд-Ярд просит помочь в разгадке тайны найденного пальца

Скотленд-Ярд обратился к гражданам с просьбой помочь установить личность человека, чей палец был найден в Лондоне почти семь лет назад, и поделиться любой полезной для следствия информацией.

Источник: AP 2017

Человеческий палец был найден в районе Блумсбери 4 декабря 2010 года. Однако у полицейских до сих пор нет информации об обстоятельствах, при которых палец был отделен от тела, и кому он может принадлежать.

Палец обнаружила собака на заднем дворе неработающего магазина на улице Уоберн-Уолк.

Полицейские тщательно обыскали территорию, однако больше ничего не нашли.

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Анализ показал, что найденный палец принадлежал мужчине, однако тест ДНК не выявил совпадений с кем-либо из пропавших или разыскиваемых в то время людей.

Место, где был найден палец, находится примерно в 200 метрах от Тависток-Сквер, где 7 июля 2005 года смертник взорвал бомбу в двухэтажном автобусе, убив 13 человек. Полицейские проверили ДНК погибших и пострадавших при взрыве людей, но также не обнаружили совпадений.

Результаты теста ДНК загрузили также в национальную базу пропавших людей, однако в расследовании до сих пор нет существенных сдвигов.

«Это настоящая загадка. Если у кого-то есть какая-либо информация, независимо от того, какой ничтожной она кажется, настоятельно призываем связаться с нами», — заявил детектив Том Бун.

Было бы здорово выяснить, чей это палец, после всех этих лет.
Том Бун
Детектив
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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