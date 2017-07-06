Госспецсвязи предупреждает об угрозе новой кибератаки на Украину

Источник: Капитал

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает об угрозе новой кибератаки на Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает РБК-Украина.

«Пресс-служба Госспецсвязи предупреждает: владельцы сетей, которые потерпели поражения вирусом Petya Ransomware, даже восстановив свои компьютеры, могут стать потенциальными объектами ответной кибератаки», — говорится в сообщении.