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18:37 (мск), источник: Капитал

Госспецсвязи предупреждает об угрозе новой кибератаки на Украину

Владельцы сетей, которые были поражены вирусом Petya, могут стать потенциальными объектами еще одной кибератаки.

Источник: Капитал

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает об угрозе новой кибератаки на Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает РБК-Украина.

«Пресс-служба Госспецсвязи предупреждает: владельцы сетей, которые потерпели поражения вирусом Petya Ransomware, даже восстановив свои компьютеры, могут стать потенциальными объектами ответной кибератаки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время разработаны новые рекомендации для уменьшения рисков повторного поражения и минимизации последствий, связанных с кибератакой на Украину, и Госспецсвязи советует пользователям как можно скорее воспользоваться опубликованными рекомендациями.

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