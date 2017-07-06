Госспецсвязи предупреждает об угрозе новой кибератаки на Украину
Владельцы сетей, которые были поражены вирусом Petya, могут стать потенциальными объектами еще одной кибератаки.
Владельцы сетей, которые были поражены вирусом Petya, могут стать потенциальными объектами еще одной кибератаки.
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает об угрозе новой кибератаки на Украину. Об этом говорится в сообщении
«Пресс-служба Госспецсвязи предупреждает: владельцы сетей, которые потерпели поражения вирусом Petya Ransomware, даже восстановив свои компьютеры, могут стать потенциальными объектами ответной кибератаки», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время разработаны новые рекомендации для уменьшения рисков повторного поражения и минимизации последствий, связанных с кибератакой на Украину, и Госспецсвязи советует пользователям как можно скорее воспользоваться опубликованными рекомендациями.