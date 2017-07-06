Молдавского священника обокрали в Москве! Среди украденого — канистра спирта

По словам источника в правоохранительных органах, священнослужитель обратился в полицию накануне вечером. По его словам, из его автомобиля, припаркованного на проспекте Мира, украли рюкзак с вещами. В нем находилась часть облачения (подрясник, жилетка и пояс), серебряный крест с голубыми якорями на концах, планшет, загранпаспорт, билет на самолет, канистра с пятью литрами спирта и наличные деньги.

В конце мая в Орловской области разразился скандал после публикации местным изданием «Орловские новости» материала о том, что епископ Нектарий (в миру — Николай Селезнев) владеет автомобилем стоимостью шесть миллионов рублей. Представители Русской православной церкви сообщили, что это подарок от одного из агрохолдингов, а в самом факте нет «информационного повода», так как «Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали».