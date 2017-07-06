Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Группа РФ покинула переговоры в Минске в ответ на действия Киева
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Тяжелая жизнь Крыма: наличные, суровая российская реальность -СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу
Fiat 500 признан произведением искусства
Длинные ноги и узкая талия: Топурия показала фото в постели
СМИ: ДНР выявила группу польских женщин-снайперов
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
Гагарина показала фигуру в купальнике - СМИ
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
8ДТП в Баварии
19:49 (мск), источник: Noi.md

Молдавского священника обокрали в Москве! Среди украденого — канистра спирта

Машину настоятеля кишиневского храма обворовали в Москве. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Источник: Noi.md

По словам источника в правоохранительных органах, священнослужитель обратился в полицию накануне вечером. По его словам, из его автомобиля, припаркованного на проспекте Мира, украли рюкзак с вещами. В нем находилась часть облачения (подрясник, жилетка и пояс), серебряный крест с голубыми якорями на концах, планшет, загранпаспорт, билет на самолет, канистра с пятью литрами спирта и наличные деньги.

Общую сумму ущерба оценили в 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В конце мая в Орловской области разразился скандал после публикации местным изданием «Орловские новости» материала о том, что епископ Нектарий (в миру — Николай Селезнев) владеет автомобилем стоимостью шесть миллионов рублей. Представители Русской православной церкви сообщили, что это подарок от одного из агрохолдингов, а в самом факте нет «информационного повода», так как «Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали».

Губернатор региона Вадим Потомский заступился за священника и заявил, что журналисты не имеют права осуждать его.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Глава Южной Кореи заявил, что готов встретиться с лидером КНДР
Трамп назвал дестабилизирующим поведение России в Европе
СМИ: Россия заблокировала заявление Совбеза по Северной Корее
Минэкономразвития обвинило холода в росте безработицы в России
Центробанк назвал шоком уровень инфляции в июне
Минюст определил признаки самозанятых граждан
Европарламент призвал приостановить переговоры с Турцией о ЕС
Полиция задержала виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком из Балашихи
Спорт
Виталий Мутко: Лимита «10+15» не будет Вице-премьер и глава РФС остро высказался на главную тему последних дней
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь