В Киевской области у депутата во дворе дома произошел взрыв

Источник: "РИА Новости" Украина

По месту жительства 56-летнего мужчины прибыли следователи и специалисты-взрывотехники. Установлено, что неизвестный из хулиганских побуждений бросил на территорию домовладения депутата неизвестный предмет, который взорвался, оставив черные подпалины на тротуарной дорожке.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли металлические осколки, обломки брусчатки и части кирпича, пустой металлический предмет цилиндрической формы. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Полицейские проводят мероприятия по установлению лица, причастного к совершению данного правонарушения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.