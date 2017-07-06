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23:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Тверской стрелок признал вину на очной ставке

Сергей Егоров, застреливший девять человек в поселке Редкино Тверской области, на очной ставке с выжившей женщиной признал свою вину. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Андрея Мишонова.

«На очной ставке Сергей Егоров признал вину в совершении убийств», — сообщил адвокат женщины агентству.

По данным следствия, 3 июня Егоров распивал спиртное в компании дачников. В ходе застолья между обвиняемым и другими участниками застолья произошел конфликт, после которого обидевшийся Егоров ушел за своим охотничьим карабином. Вернувшись, он расстрелял девять человек.

6 июня его адвокат Екатерина Степанова сообщила, что москвич перед расправой выпил почти два литра водки. По ее мнению, алкоголь, скорее всего, был поддельным и смешан с пивом. «Другие тоже пили не меньше, так что там вообще вряд ли кто понимал, что происходит», — добавила она.

Сам Егоров, по словам адвоката, смутно помнит, что произошло. Москвича арестовали 5 июня.

Конфликт произошел якобы из-за того, что присутствовавшие во время застолья не поверили воспоминаниям Егорова о службе в ВДВ. Его адвокат пояснила, что он действительно не служил в десантных войсках, но проходил срочную службу в войсках противовоздушной обороны в Германии (группировка советских, а позднее российских сил размещалась там до осени 1994 года).

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