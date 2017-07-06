В Северном округе Москвы из-за аварии перестал работать интернет

По данным провайдера, авария произошла в 10:00 утра. «Экскаватор работал, порвал оптические магистрали. Были повреждены кабели ФСО, МГТС, Мастертела и PSK Net. В результате у большей части северного округа нет интернета», — сообщил представитель компании.

Он отметил, что в течение дня поступило 2 тыс. звонков с жалобами от абонентов. По его словам, восстановительные работы продолжаются весь день и могут завершиться к утру.