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23:20 (мск), источник: РБК

В Северном округе Москвы из-за аварии перестал работать интернет

На севере Москвы, в районе стадиона «Динамо», в ходе строительных работ был поврежден магистральный кабель, в результате в этом районе столицы у большинства абонентов не работает интернет. Об этом в колл-центре PSK Net сообщили РБК.

По данным провайдера, авария произошла в 10:00 утра. «Экскаватор работал, порвал оптические магистрали. Были повреждены кабели ФСО, МГТС, Мастертела и PSK Net. В результате у большей части северного округа нет интернета», — сообщил представитель компании.

Он отметил, что в течение дня поступило 2 тыс. звонков с жалобами от абонентов. По его словам, восстановительные работы продолжаются весь день и могут завершиться к утру.

В компании «Мастертел» РБК подтвердили факт аварии. «Разворотили нам технический колодец, порвали нам шесть магистральных проводов и еще ряда операторов. У нас несколько сотен абонентов пострадали», — сказал сотрудник колл-центра. Он также уточнил, что восстановление планируется к утру.

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