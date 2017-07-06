Пять человек погибли в результате ДТП в Башкирии
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Пять человек, в том числе, двое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля с «Газелью» в Белорецком районе Башкирии, сообщили агентству «Интерфакс» в
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Пять человек, в том числе, двое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля с «Газелью» в Белорецком районе Башкирии, сообщили агентству «Интерфакс» в
По предварительным данным, около полуночи на 197-м километре автодороги
«В результате столкновения погибли пять человек — мужчина, женщина и двое детей из Renault, а также водитель «Газели», сказал сотрудник
В настоящее время на месте происшествия работает