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6 июля, источник: Интерфакс

Пять человек погибли в результате ДТП в Башкирии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Пять человек, в том числе, двое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля с «Газелью» в Белорецком районе Башкирии, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГИБДД по республике в четверг.

По предварительным данным, около полуночи на 197-м километре автодороги Уфа-Инзер близ населённого пункта Серменево произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» и бортовой «Газели».

«В результате столкновения погибли пять человек — мужчина, женщина и двое детей из Renault, а также водитель «Газели», сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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