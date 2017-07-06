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6 июля, источник: РИА Новости

Суд арестовал обвиняемую в резонансном ДТП с «пьяным» ребенком

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья арестовал обвиняемую в громком ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний мальчик, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Ольги Алисовой меры пресечения в виде ареста», — сказала пресс-секретарь.

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Обвиняемую в ДТП со сбитым мальчиком в Балашихе арестовали на 2 месяца

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что обвиняемая нарушила подписку о невыезде, поэтому теперь ее просят отправить в СИЗО.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Расследованием уголовного дела по факту ДТП занимаются следователи ГУМВД России по Подмосковью.

Как стало известно, по результатам первичной экспертизы было установлено, что «в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения». По факту экспертного заключения СК РФ возбудил уголовное дело о халатности.

Однако позднее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой. Позднее эти данные подтвердили в пресс-службе регионального главка СК РФ. Как это стало возможным, выясняется.

В настоящее время расследуются два уголовных дела по этому факту: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).

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