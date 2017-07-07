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03:23 (мск), источник: VLADNEWS

Прокуратура выявила факт хищения бюджетных средств в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В 2012 году в Хасанском районе между администрацией и ООО «Приморпроект» был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт, реконструкции, модернизации и капитальное строительство объектов коммунальной инфраструктуры и объектов соцкультбыта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По условиям сделки ООО «Приморпроект» обязано было выполнить разработку проектно-сметной документации на строительство объекта «Производственная площадка временного размещения твердых бытовых отходов с мусоросортировочным модулем в пгт. Славянка». Цена указанного муниципального контракта составила почти 1,5 млн. рублей.

В декабре 2012 года администрация района подписала акт приемки-сдачи выполненных работ, согласно которому услуги по муниципальному контракту выполнены в полном объеме и в срок на сумму, указанную в договоре.

В последующем на основании подписанного акта администрация Хасанского муниципального района со счета местного бюджета перевела исполнителю всю названную сумму.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что фактически работы по изготовлению проектно-сметной документации на Производственную площадку временного размещения твердых бытовых отходов с мусоросортировочным модулем в пгт. Славянка выполнены не были.

30 июня 2017 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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