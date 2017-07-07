Прокуратура выявила факт хищения бюджетных средств в Приморье
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В 2012 году в Хасанском районе между администрацией и ООО «Приморпроект» был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт, реконструкции, модернизации и капитальное строительство объектов коммунальной инфраструктуры и объектов соцкультбыта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
По условиям сделки ООО «Приморпроект» обязано было выполнить разработку
В декабре 2012 года администрация района подписала акт
В последующем на основании подписанного акта администрация Хасанского муниципального района со счета местного бюджета перевела исполнителю всю названную сумму.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что фактически работы по изготовлению
30 июня 2017 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.