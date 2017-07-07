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03:39 (мск), источник: Вести Приморье

Новороссия снова отрезана от внешнего мира. Видеорепортаж Елены Штылиной

Жители приморского села Новороссия вновь обратились за помощью в программу «Вести: Приморье». После каждого тайфуна они остаются без связи с внешним миром. Единственную переправу через реку регулярно разрушает стихия, и много лет подряд ее восстанавливают жители бывшего военного гарнизона. Когда же решением проблемы займутся дорожные службы?

Источник: Вести Приморье

— Побоялся ехать по мосту, а вброд — забуксовал!

Переправу через речку Шкотовка сельчане называют «трансформером». Во время тайфунов бетонный конструктор смывает водой и по берегам разбрасывает его части. Все, что удается, местные мужчины возвращают на место своими силами, раз за разом сооружая самодельный мост. С '98-го года переправа оказалась бесхозной, когда военные передали хозяйство на баланс муниципалитета.

Виктор Смалиус, житель села Новороссия: «При Министерстве обороны этот мост смывало, но его восстанавливали силами Министерства обороны. Теперь мост восстанавливается силами населения. И если мост смывает, ни скорая, ни пожарная в село проехать не могут».

В непогоду через село может проехать лишь грузовой транспорт. Дорога, которая когда-то была военной коммуникацией, теперь тоже никому не нужна, кроме местных жителей.

На территории бывшего военного гарнизона проживает около 150 человек. Среди них есть пенсионеры и дети. Вот только нет ни школы, ни медпункта. В единственном магазине, говорят, хлеб и то не всегда.

— Нет дороги, значит, и хлеба нет!

Кроме временной переправы, другого сообщения с цивилизацией нет. Поврежден и навесной мост.

Во время подъема воды речка доходит до уровня пешеходного мостика, который держится на честном слове, следы разрушения можно видеть повсюду. Говорят, этой конструкции лет 50 уже, и ходить по ней действительно страшно!

По этой ненадежной дорожке добираться к пациентам не рискуют и врачи скорой помощи. Сердечный приступ для одного из сельчан обернулся трагедией.

— Человек умер от сердечного приступа. Скорая не смогла до него добраться, переправить его тоже не успели!

Временной переправа признана много лет и уже накопилась целая пачка обращений в прокуратуру и администрацию края, да все без толку, сетуют в Новороссии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обращались и в программу «Вести: Приморье», вот кадры, сделанные 2 года назад. Мост разрушен после очередного циклона. Тогда местные власти его немного подремонтировали. Он продержался до тайфуна «Лайонрок» и снова упал в воду. Сегодня в департаменте дорожного хозяйства края уверяют, что средства на новый мост вновь запланированы.

Вячеслав Капалин, и.о. начальника отдела сохранности автомобильных дорог Департамента дорожного хозяйства Приморского края: «В настоящее время проходит процедуру согласования порядок распределения денежных средств. После подписания губернатором Приморского края в этом месяце будет переведена сумма на мост в размере 4 млн 856 тысяч рублей».

Дело остается за малым — найти подрядчика и подготовить документацию на выполнение строительных работ, но заняться этим должна будет администрация Шкотовского муниципального района.

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