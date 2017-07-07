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03:13 (мск), источник: VLADNEWS

Буйная женщина полночи не давала уснуть приморцам

Чтобы угомонить бунтарку, пришлось вызвать скорую и полицию.

Неадекватная женщина полночи тревожила жильцов близлежащих домов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июля в городе Фокино в районе улицы Карла Маркса. Буйная женщина на всю улицу громко выкрикивала просьбы о помощи. На ее крик проснулись все жители близлежащих домов в районе улице Карла Маркса. Женщина просила, чтобы кто-нибудь вызвал полицию и в срочном порядке ей помог. Безусловно, полицию жильцы домов вызвали.

Приехав на место происшествия вместе с сотрудниками скорой помощи, полицейские забрали женщину с собой. Как развивались события дальше — история умалчивает.

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