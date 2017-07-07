В Японии ливни стали причиной гибели шести человек

В префектурах Оита, Фукуока, Кумамото по-прежнему сохраняется режим эвакуации для 96 тысяч человек. Продвижение атмосферного фронта заставило власти объявить эвакуацию для 23 тысяч человек в городе Китакюсю.

Трое из шести погибших были обнаружены в городе Асакура, который был почти полностью затоплен в среду разлившейся рекой селевыми потоками. Вода доходила выше первых этажей домов. В иле и грязи увязли машины, вода поднимается выше уровня колес. В город потоком принесло обломанные деревья, ветки, мусор. Дорог не видно: между уцелевшими домами стоит вода и грязь.