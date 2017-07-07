В Японии ливни стали причиной гибели шести человек
ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Шесть человек погибли, 19 не выходят на связь в префектурах Фукуока и Оита на
ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Шесть человек погибли, 19 не выходят на связь в префектурах Фукуока и Оита на
В префектурах Оита, Фукуока, Кумамото
Трое из шести погибших были обнаружены в городе Асакура, который был почти полностью затоплен в среду разлившейся рекой селевыми потоками. Вода доходила выше первых этажей домов. В иле и грязи увязли машины, вода поднимается выше уровня колес. В город потоком принесло обломанные деревья, ветки, мусор. Дорог не видно: между уцелевшими домами стоит вода и грязь.
В трех районах деревни Тохо в префектуре Фукуока от сообщения оказались отрезаны более 700 человек. В деревне затоплены дороги, доставка гуманитарной помощи невозможна. До этого часа доставка помощи вертолетами также была невозможна