Десятилетнего ребенка сбил лихач без прав в Индустриальном районе Хабаровска

Хабаровск, 7 июля, AmurMedia.

Автолюбитель, проехавший на красный свет, сбил десятилетнюю девочку в окрестностях дома по улице Юности в Хабаровске. Ребенок с ожогами предплечья и бедра направлен в травмпункт, сообщила корр. ИА AmurMedia инспектор по пропаганде ГИБДД города Хабаровска Дарья Смолькова.

ДТП, в котором пострадал ребенок, случилось вечером 6 июля. Мужчина, лишенный прав управления, передвигаясь на Subaru-Legacy, приблизительно возле дома № 17а по улице Юности проехал на красный сигнал светофора, выехал на тротуар и сбил десятилетнюю девочку. После этого автолюбитель въехал в ограждение между транспортными потоками.