Десятилетнего ребенка сбил лихач без прав в Индустриальном районе Хабаровска
Пострадавшая с серьезными ожогами отправлена в травмпункт.
Пострадавшая с серьезными ожогами отправлена в травмпункт.
Хабаровск, 7 июля, AmurMedia.
Автолюбитель, проехавший на красный свет, сбил десятилетнюю девочку в окрестностях дома по улице Юности в Хабаровске. Ребенок с ожогами предплечья и бедра направлен в травмпункт, сообщила корр. ИА AmurMedia инспектор по пропаганде ГИБДД города Хабаровска Дарья Смолькова.
ДТП, в котором пострадал ребенок, случилось вечером 6 июля. Мужчина, лишенный прав управления, передвигаясь на
— Пострадавшая доставлена в травмпункт с термическими ожогами 1 и 2 степени правого предплечья и левого бедра, — уточнила Дарья Смолькова.