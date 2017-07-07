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03:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Десятилетнего ребенка сбил лихач без прав в Индустриальном районе Хабаровска

Пострадавшая с серьезными ожогами отправлена в травмпункт.

Хабаровск, 7 июля, AmurMedia.

Автолюбитель, проехавший на красный свет, сбил десятилетнюю девочку в окрестностях дома по улице Юности в Хабаровске. Ребенок с ожогами предплечья и бедра направлен в травмпункт, сообщила корр. ИА AmurMedia инспектор по пропаганде ГИБДД города Хабаровска Дарья Смолькова.

ДТП, в котором пострадал ребенок, случилось вечером 6 июля. Мужчина, лишенный прав управления, передвигаясь на Subaru-Legacy, приблизительно возле дома № 17а по улице Юности проехал на красный сигнал светофора, выехал на тротуар и сбил десятилетнюю девочку. После этого автолюбитель въехал в ограждение между транспортными потоками.

— Пострадавшая доставлена в травмпункт с термическими ожогами 1 и 2 степени правого предплечья и левого бедра, — уточнила Дарья Смолькова.

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