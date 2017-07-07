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04:34 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке в результате ДТП два автомобиля врезались в здание на Океанском проспекте

Ночное ДТП зафиксировано возле дома на Океанском проспекте, 29.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl, Toyota Probox двигался посередине, перестраивался, хотел повернуть налево. По левой полосе двигался Honda Civic и ударил Probox, оба автомобиля откинуло в здание.

Как выяснилось, у водителя Honda Civic нет водительского удостоверения, ОСАГО и документов на машину.

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