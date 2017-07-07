Во Владивостоке в результате ДТП два автомобиля врезались в здание на Океанском проспекте
Ночное ДТП зафиксировано возле дома на Океанском проспекте, 29.
Ночное ДТП зафиксировано возле дома на Океанском проспекте, 29.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl, Toyota Probox двигался посередине, перестраивался, хотел повернуть налево. По левой полосе двигался Honda Civic и ударил Probox, оба автомобиля откинуло в здание.
Как выяснилось, у водителя Honda Civic нет водительского удостоверения, ОСАГО и документов на машину.