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04:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

3-летний мальчик пропал на пляже бухты Преображение в Приморье

Спасатели экстренно выехали в Лазовский район на поиски ребенка.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 июля, PrimaMedia.

Маленький мальчик пропал в четверг, 6 июля, на пляже бухты Преображение в Приморье. Спасатели экстренно выехали в Лазовский район для проведения водолазных работ, сообщила ИА PrimaMedia специалист по связям с общественностью ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Юлия Козицкая.

Сегодня в 10.00 три спасателя Приморской поисково-спасательной службы выехали в Лазовский район для оказания помощи полиции в проведении водолазных работ по поиску мальчика, 2014 года рождения, пропавшего накануне, 6 июля, на пляже бухты Преображение в районе устья реки Соколовка.

Информация о происшествии уточняется.

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