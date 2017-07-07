3-летний мальчик пропал на пляже бухты Преображение в Приморье
Спасатели экстренно выехали в Лазовский район на поиски ребенка.
Спасатели экстренно выехали в Лазовский район на поиски ребенка.
Владивосток, 7 июля, PrimaMedia.
Маленький мальчик пропал в четверг, 6 июля, на пляже бухты Преображение в Приморье. Спасатели экстренно выехали в Лазовский район для проведения водолазных работ, сообщила ИА PrimaMedia специалист по связям с общественностью ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Юлия Козицкая.
Сегодня в 10.00 три спасателя Приморской
Информация о происшествии уточняется.