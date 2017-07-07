3-летний мальчик пропал на пляже бухты Преображение в Приморье

Маленький мальчик пропал в четверг, 6 июля, на пляже бухты Преображение в Приморье. Спасатели экстренно выехали в Лазовский район для проведения водолазных работ, сообщила ИА PrimaMedia специалист по связям с общественностью ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Юлия Козицкая.

Сегодня в 10.00 три спасателя Приморской поисково-спасательной службы выехали в Лазовский район для оказания помощи полиции в проведении водолазных работ по поиску мальчика, 2014 года рождения, пропавшего накануне, 6 июля, на пляже бухты Преображение в районе устья реки Соколовка.