Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Группа РФ покинула переговоры в Минске в ответ на действия Киева
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
После скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с ТрампомНи в РФ, ни в США не ожидают прорыва от встречи Путина и Трампа на саммите G20. Но для Кремля эта встреча важна
Тяжелая жизнь Крыма: наличные, суровая российская реальность -СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу
Fiat 500 признан произведением искусства
Кети Топурия показала откровенное фото в постели - СМИ
СМИ: ДНР выявила группу польских женщин-снайперов
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Гагарина показала фигуру в купальнике - СМИ
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
21Открытие Московского международного кинофестиваля
04:34 (мск), источник: РИА Новости

Хакеры взломали компьютерную сеть американской АЭС

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Хакеры, предположительно, связанные с иностранным правительством, взломали компьютерные сети десятка американских электростанций, в том числе АЭС «Волф-Крик» в штате Канзас, передает агентство Блумберг.

Агентство со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщило, что главным подозреваемым в кибератаке является РФ. При этом официальные лица в Совете национальной безопасности, офисе директора национальной разведки и министерстве внутренней безопасности отказались комментировать инцидент.

Видео
Организации по всему миру продолжают фиксировать кибератаки на серверы

Эксперты по кибербезопасности в свою очередь заявили, что не имеют доказательств причастности к атаке какой-либо группировки или государства. «Пока мы не связываем это с конкретной группой», — сообщил ведущий аналитик компании FireEye Inc. Шон Макбрайд.

По словам представителя АЭС, хакеры проникли в корпоративную сеть управляющей компании, что не грозило ее операционному контролю.

Обвинения в адрес «российских хакеров» периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Премьер Сербии сообщила, что её слова о России неверно поняли
Путин протестировал новый российский лимузин 'Кортеж'
Премьер Сербии сообщила, что её слова о России неверно поняли
CNN сообщил о рекомендациях Трампу перед встречей с Путиным
Госдеп: США дорожат отношениями с Украиной и не откажутся от них
В Гамбурге полиция вновь применила водометы против протестующих
Арабские страны обвинили Катар в срыве посреднических усилий
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Пять человек погибли в результате ДТП в Башкирии
Российская легкоатлетка выиграла десятый турнир подряд
Спорт
Хуже Албании: что значит для России место в рейтинге ФИФА В четверг ФИФА обнародовала июльский вариант своего рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на одну строчку — с 63-го места на 62-е
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Застройщики загородной недвижимости уходят из Новой Москвы
Участники программы реновации не получат налоговых льгот
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию в квартире
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь