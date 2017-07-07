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05:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Судебный пристав из Хабаровского края помог женщине, которую избил знакомый

В Хабаровском районе судебный пристав Евгений Дениско оказал первую помощь пострадавшей женщине, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по краю.

Потерпевшая зашла в здание суда в обеденное время. На женщине было порвано платье, на ее теле виднелись следы побоев, одна из ран кровоточила. Пострадавшая попросила о помощи. По словам женщины, ее избил знакомый, с которым она поссорилась. Сил у нее хватило только на то, чтобы дойти до ближайшего здания.

Пристав тут же вызвал скорую помощь и полицию. До приезда медиков он обработал рану женщины и остановил кровь. Приехавшие врачи увезли пострадавшую в больницу. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

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