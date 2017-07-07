Судебный пристав из Хабаровского края помог женщине, которую избил знакомый

Потерпевшая зашла в здание суда в обеденное время. На женщине было порвано платье, на ее теле виднелись следы побоев, одна из ран кровоточила. Пострадавшая попросила о помощи. По словам женщины, ее избил знакомый, с которым она поссорилась. Сил у нее хватило только на то, чтобы дойти до ближайшего здания.