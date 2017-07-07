Мужчина пытался пронести боеприпасы в здание суда в Братске

Житель Братска пытался пронести боеприпасы в здание суда. В отношении злоумышленника составлен протокол за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Нарушителю назначен штраф в размере 500 рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов пресечена попытка проноса в здание судебных участков мировых судей Братска боеприпаса. Мужчина попытался пройти через пост пропуска и регистрации граждан, имея при себе запрещенный к проносу предмет, и был задержан.

«Cудебный пристав по ОУПДС Братского межрайонного отдела судебных приставов по ОУПДС предложил гражданину Т. выложить запрещенные к проносу в здание суда предметы и вещества, на что он ответил, что таковых не имеет. Однако, при осмотре находящихся при нем вещей с помощью ручного металлодетектора в кармане сумке был обнаружен патрон для охотничьего ружья», — отметили в ведомстве.

Злоумышленника привлекли к административной ответственности.