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05:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина пытался пронести боеприпасы в здание суда в Братске

Злоумышленника привлекли к административной ответственности.

Житель Братска пытался пронести боеприпасы в здание суда. В отношении злоумышленника составлен протокол за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Нарушителю назначен штраф в размере 500 рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов пресечена попытка проноса в здание судебных участков мировых судей Братска боеприпаса. Мужчина попытался пройти через пост пропуска и регистрации граждан, имея при себе запрещенный к проносу предмет, и был задержан.

«Cудебный пристав по ОУПДС Братского межрайонного отдела судебных приставов по ОУПДС предложил гражданину Т. выложить запрещенные к проносу в здание суда предметы и вещества, на что он ответил, что таковых не имеет. Однако, при осмотре находящихся при нем вещей с помощью ручного металлодетектора в кармане сумке был обнаружен патрон для охотничьего ружья», — отметили в ведомстве.

Злоумышленника привлекли к административной ответственности.

Напомним, в первом полугодии 2017 года судебными приставами по ОУПДС в зданиях судов пресечено 102 попытки проноса запрещенных предметов — холодное оружие, электрошоковое устройство, боеприпасы и прочего, в то время как в январе-июне прошлого года было зафиксировано 40 попыток проноса запрещенных предметов.

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