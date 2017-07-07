В Иркутске ликвидировали наркопритон, размещавшийся в квартире

В Иркутске полицейские выявили наркопритон, размещавшийся в квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Сыщики установили, что ранее судимый 39-летний иркутянин в одном из домов на улице Байкальская систематически предоставлял свою квартиру в качестве притона для наркозависимых.

Во время обысков в жилом помещении изъяты использованные шприцы и иные предметы, предположительно используемые при употреблении наркотиков.