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05:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Автобус с детьми вытащили из протоки спасатели и пожарные в Хабаровском крае

6 июля вечером в протоке за летным полем поселка Победа застрял микроавтобус. Внутри машины находились 11 детей и двое взрослых. Они ездили отдыхать на берег Амура.

На место происшествия прибыли спасатели, однако они не смогли вытащить микроавтобус и тоже застряли. После этого к участию в операции привлекли пожарных. Первая машина выдернула автобус с детьми, но сама оказалась в ловушке. Помощь пожарным оказали их коллеги: они эвакуировали автомобиль. Спасатели тем временем развезли детей по домам, никто из них не пострадал, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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Автобус с детьми вытащили из протоки спасатели и пожарные в Хабаровском крае
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