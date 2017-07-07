Автобус с детьми вытащили из протоки спасатели и пожарные в Хабаровском крае

На место происшествия прибыли спасатели, однако они не смогли вытащить микроавтобус и тоже застряли. После этого к участию в операции привлекли пожарных. Первая машина выдернула автобус с детьми, но сама оказалась в ловушке. Помощь пожарным оказали их коллеги: они эвакуировали автомобиль. Спасатели тем временем развезли детей по домам, никто из них не пострадал, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.