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06:11 (мск), источник: АиФ Иркутск

В соцсети появились фото с места смертельного ДТП в Тайшетском районе

Несколько снимков аварии шокировали интернет-пользователей.

В интернете очевидцы опубликовали фотографии с места ДТП в Тайшетском районе, где погибли три человека. Снимки появились в соцсети.

Напомним, что дорожная трагедия в Ташетском районе произошла 6 июля. На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись грузовик «КамАЗ» и внедорожник «Ниссан». Три человека из джипа погибли, еще одна пассажирка с травмами доставлена в больницу.

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