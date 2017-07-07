Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
После скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с ТрампомНи в РФ, ни в США не ожидают прорыва от встречи Путина и Трампа на саммите G20. Но для Кремля эта встреча важна
Тяжелая жизнь Крыма: наличные, суровая российская реальность -СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Длинные ноги и узкая талия: Топурия показала фото в постели
СМИ: ДНР выявила группу польских женщин-снайперов
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Гагарина показала фигуру в купальнике - СМИ
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
06:21 (мск), источник: Newslab.ru

С пробитого катера на водохранилище спасли туристов

На Красноярском водохранилище спасатели эвакуировали шесть человек, сообщили 7 июня в краевом учреждении «Спасатель».

Вчера в Дивногорское подразделение краевого спасательного отряда поступила просьба о помощи от туристов, катер которых получил пробоину посреди залива Жульгет. Добраться до берега люди самостоятельно не могли. Одного из перепуганных взрослых и троих детей спасатели забрали в свой катер и доставили в залив Шумиха. Владелец лодки от эвакуации отказался.

Еще на одно происшествие на воде пришлось выезжать сотрудникам Краснотуранской спасательной станции. Им позвонили рыбаки, которые сообщили, что около села Новая Сыда перевернулась лодка с людьми. Двоих мужчин достали из воды и отвезли на берег.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Красноярские фонтаны не отключили на празднование дня Ивана Купалы
CNN сообщил о рекомендациях Трампу перед встречей с Путиным
Госдеп: США дорожат отношениями с Украиной и не откажутся от них
В Гамбурге полиция вновь применила водометы против протестующих
Арабские страны обвинили Катар в срыве посреднических усилий
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Пять человек погибли в результате ДТП в Башкирии
Российская легкоатлетка выиграла десятый турнир подряд
Спорт
Хуже Албании: что значит для России место в рейтинге ФИФА В четверг ФИФА обнародовала июльский вариант своего рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на одну строчку — с 63-го места на 62-е
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Москва избавляется от нелегальных шлагбаумов
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь