С пробитого катера на водохранилище спасли туристов

Вчера в Дивногорское подразделение краевого спасательного отряда поступила просьба о помощи от туристов, катер которых получил пробоину посреди залива Жульгет. Добраться до берега люди самостоятельно не могли. Одного из перепуганных взрослых и троих детей спасатели забрали в свой катер и доставили в залив Шумиха. Владелец лодки от эвакуации отказался.