Оборудование для охраны терминалов похитили из отделения банка в Москве
Оборудование для охраны терминалов на 6,7 миллионов рублей похитили из помещения банка, расположенного в центре Москвы, сообщает Агентство «Москва».
Оборудование для охраны терминалов на 6,7 миллионов рублей похитили из помещения банка, расположенного в центре Москвы, сообщает Агентство «Москва».
По данным источника в правоохранительных органах, сообщение о преступлении в полицию поступило только 5 июля текущего года, хотя, судя по действиям преступника, он периодически похищал оборудование с января 2015 года по декабрь 2016 года. Всего похищено 623 комплектов для охраны банкоматов и платежных терминалов.
Полиция разбирается в произошедшем. Ведется поиск преступника.