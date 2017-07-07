Оборудование для охраны терминалов похитили из отделения банка в Москве

По данным источника в правоохранительных органах, сообщение о преступлении в полицию поступило только 5 июля текущего года, хотя, судя по действиям преступника, он периодически похищал оборудование с января 2015 года по декабрь 2016 года. Всего похищено 623 комплектов для охраны банкоматов и платежных терминалов.