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06:47 (мск), источник: m24.ru

Оборудование для охраны терминалов похитили из отделения банка в Москве

Оборудование для охраны терминалов на 6,7 миллионов рублей похитили из помещения банка, расположенного в центре Москвы, сообщает Агентство «Москва».

По данным источника в правоохранительных органах, сообщение о преступлении в полицию поступило только 5 июля текущего года, хотя, судя по действиям преступника, он периодически похищал оборудование с января 2015 года по декабрь 2016 года. Всего похищено 623 комплектов для охраны банкоматов и платежных терминалов.

Полиция разбирается в произошедшем. Ведется поиск преступника.

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