Руслан Соколовский услышит решение суда по жалобе на приговор

Судья Елена Удод сегодня в полдень озвучит решение суда по апелляции адвоката Соколовского Алексея Бушмакова. «Считаю, что приговор мне не отменят, мы же в России живем, но могут “скостить” срок! В любом случае мы будем этого добиваться через Верховный суд РФ и ЕСПЧ!» — заявил ранее сам осужденный.