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08:16 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Руслан Соколовский услышит решение суда по жалобе на приговор

Облсуд определится с наказанием для екатеринбургского блогера.

Источник: Reuters

Свердловский областной суд сегодня, 7 июля, вынесет решение по апелляционной жалобе на приговор видеоблогеру Руслану Соколовскому, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Судья Елена Удод сегодня в полдень озвучит решение суда по апелляции адвоката Соколовского Алексея Бушмакова. «Считаю, что приговор мне не отменят, мы же в России живем, но могут “скостить” срок! В любом случае мы будем этого добиваться через Верховный суд РФ и ЕСПЧ!» — заявил ранее сам осужденный.

Напомним, что в мае этого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Руслана Соколовского к 3,5 годам условного срока наказания за экстремизм и оскорбление чувств верующих. С решением суда защита Соколовского и сам блогер не согласны и требуют его отмены.

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