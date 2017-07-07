Руслан Соколовский услышит решение суда по жалобе на приговор
Облсуд определится с наказанием для екатеринбургского блогера.
Облсуд определится с наказанием для екатеринбургского блогера.
Свердловский областной суд сегодня, 7 июля, вынесет решение по апелляционной жалобе на приговор видеоблогеру Руслану Соколовскому, передает корреспондент «АиФ-Урал».
Судья Елена Удод сегодня в полдень озвучит решение суда по апелляции адвоката Соколовского Алексея Бушмакова. «Считаю, что приговор мне не отменят, мы же в России живем, но могут “скостить” срок! В любом случае мы будем этого добиваться через Верховный суд РФ и ЕСПЧ!» — заявил ранее сам осужденный.
Напомним, что в мае этого года