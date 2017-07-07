В Новосибирске мужчина ударил девушку камнем по голове у подъезда, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Примерно в час ночи 29 июня девушка вернулась домой, села на лавочку у подъезда, чтобы найти ключи в сумке. В этот момент на неё напали неизвестные, забрали ценные вещи и скрылись.

«Кропотливая работа следователей и криминалистов полиции по изъятию следов с места преступления позволила определить, что к преступлению причастны два человека — предположительно мужчина и женщина», — рассказали в МВД.

Через некоторое время был задержан 24-летний мужчина, который ранее неоднократно привлекся к уголовной ответственности за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемого взяли под стражу. Сейчас ищут подельницу налётчика.

Решается вопрос о переквалификации преступления по ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой).