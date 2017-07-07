Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Глава региона – Путину: часть оплаты за ЖКХ попадает за границу
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Тяжелая жизнь Крыма: наличные, суровая российская реальность -СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
«Удар «медведей»: СМИ о ракетной атаке ВКС РФ по ИГИЛ
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
Гагарина показала фигуру в купальнике - СМИ
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
8ДТП в Баварии
08:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Председатель ТСЖ в Перми расхитила 7 миллионов

ПЕРМЬ, 7 июля, ФедералПресс. Председатель одного из ТСЖ в Орджоникидзевском районе Перми похитила деньги жильцов, сообщает пресс-служба прокуратуры.

С мая 2012 года по декабрь 2016-го она, имея доступ к расчетному счету ТСЖ, на который поступали деньги жильцов за ЖКУ, перечисляла их на свой счет, а также на счета своих знакомых. Обоснованиями были «выплата заработной платы», «премия», «отпускное пособие».

Также она наличными получала деньги от жильцов дома, предназначенные для нужд ТСЖ, но в кассу товарищества их не вносила. Все деньги она присваивала себе. Своими действиями женщина нанесла ущерб РСО НПО «Искра» и ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», а также ТСЖ «Молодежный». Всего она похитила около 7 млн рублей.

Против женщины было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям о растрате и причинении имущественного ущерба. На имущество обвиняемой наложен арест. Дело расследовалось полицией Орджоникидзевского района. Оно направлено в суд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Дедушка застреленного в Новосибирске мальчика стал фигурантом уголовного дела
CNN сообщил о рекомендациях Трампу перед встречей с Путиным
Госдеп: США дорожат отношениями с Украиной и не откажутся от них
В Гамбурге полиция вновь применила водометы против протестующих
Китайский авианосец впервые вошел в воды Гонконга
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Пять человек погибли в результате ДТП в Башкирии
СМИ: Microsoft уволит нескольких тысяч сотрудников
Спорт
Хуже Албании: что значит для России место в рейтинге ФИФА В четверг ФИФА обнародовала июльский вариант своего рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на одну строчку — с 63-го места на 62-е
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь