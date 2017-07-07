Председатель ТСЖ в Перми расхитила 7 миллионов
ПЕРМЬ, 7 июля, ФедералПресс. Председатель одного из ТСЖ в Орджоникидзевском районе Перми похитила деньги жильцов, сообщает
ПЕРМЬ, 7 июля, ФедералПресс. Председатель одного из ТСЖ в Орджоникидзевском районе Перми похитила деньги жильцов, сообщает
С мая 2012 года по декабрь 2016-го она, имея доступ к расчетному счету ТСЖ, на который поступали деньги жильцов за ЖКУ, перечисляла их на свой счет, а также на счета своих знакомых. Обоснованиями были «выплата заработной платы», «премия», «отпускное пособие».
Также она наличными получала деньги от жильцов дома, предназначенные для нужд ТСЖ, но в кассу товарищества их не вносила. Все деньги она присваивала себе. Своими действиями женщина нанесла ущерб РСО НПО «Искра» и ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», а также ТСЖ «Молодежный». Всего она похитила около 7 млн рублей.
Против женщины было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям о растрате и причинении имущественного ущерба. На имущество обвиняемой наложен арест. Дело расследовалось полицией Орджоникидзевского района. Оно направлено в суд.